Хитка перевага: статистичні підсумки бою Усик - Джошуа

Наш співвітчизник був точнішим за суперника.

У ніч на 26 вересня український боксер Олександр Усик здолав британця Ентоні Джошуа в бою за чемпіонські пояси за версіями IBF, WBO, WBA Super і IBO в суперважкій вазі, який відбувся в Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Готспур".

Поєдинок тривав усі 12 раундів, після закінчення яких судді одноголосним рішенням віддали перемогу нашому співвітчизнику.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ

На порталі CompuBox з'явилася детальна статистика бою. В цілому, Усик завдав менше ударів, але перевершив свого суперника в точності.

На рахунку українця 529 ударів, з яких 148 були точними. Джошуа ж викинув 641 удар, з яких 123 потрапили у ціль. У обох на рахунку по 52 точних джеби.

За потрапляннями силовими ударами перевага на боці Олександра - 96 проти 71. За кількістю точних попадань Усик забрав сім раундів, Джошуа - п'ять.

twitter.com/CompuBox

РЕАКЦІЯ СОЦМЕРЕЖ НА ПЕРЕМОГУ УСИКА

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113. В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг.

В останньому раунді українець був близький до того, щоб нокаутувати британця, але Ей Джея врятував фінальний гонг. Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Усику після перемоги над Джошуа зашили розсічення над оком.

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