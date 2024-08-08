Хижняк просльозився під час виконання гімну України після виграшу "золота" Олімпіади-2024 (відео)

У ніч проти 8 серпня український боксер Олександр Хижняк здобув золоту медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі, тріумфувавши у ваговій категорії до 80 кг.

У фіналі 29-річний "Полтавський танк" в надзвичайно складному поєдинку роздільним рішенням суддів (3:2) здолав казахстанця Нурбека Оралбая, який є чинним чемпіоном світу.

Після завершення змагань відбулася церемонія нагородження. Хижняк отримав своє "золото", а під час виконання гімну України не стримував сліз. Дивіться відео цього зворушливого моменту.

Зазначимо, що гімн України втретє пролунав на цій Олімпіаді. Вперше це сталося, коли наші фехтувальниці на шаблі завоювали "золото" в командному турнірі. А вдруге — на честь нагородження новоспеченої олімпійської чемпіонки у стрибках у висоту Ярослави Магучіх, якій компанію на п'єдесталі також склала бронзова призерка Ірина Геращенко.

Для Хижняка це друга олімпійська нагорода в кар'єрі та перша золота, на Іграх-2020 у Токіо він був срібним призером. Тоді Олександр дійшов до фіналу у ваговій категорії до 75 кг, але у бою за "золото" програв нокаутом бразильцю Герберту Соузі.

Медаль Хижняка стала восьмою для України на нинішній Олімпіаді. Тепер у скарбничці "синьо-жовтих" три золоті, дві срібні та три бронзові нагороди. Із цим показником Україна посідає 17-ту позицію в медальному заліку.

Ще одну медаль, щонайменше срібну, Україні гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який вийшов до фіналу. Поєдинок за "золото" за його участю відбудеться у четвер, 8 серпня. Того ж дня ще один представник нашої країни у греко-римській боротьбі Жан Беленюк після поразки у півфіналі позмагається за бронзову нагороду.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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