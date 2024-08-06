Хижняк у фіналі Олімпіади-2024: де дивитися і ставки букмекерів на бій українця за "золото"

Олександр Хижняк у фінальному поєдинку Ігор у Парижі битиметься з казахстанцем Нурбеком Оралбаєм.

У середу, 7 серпня, українець Олександр Хижняк проведе бій за золоту медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Його суперником у фіналі боксерського турніру у вазі до 80 кг буде Нурбек Оралбай з Казахстану. Поєдинок розпочнеться о 23:51 за київським часом. З нашим партнером компанією Favbet стежимо та вболіваємо за українську олімпійську збірну.

В 1/8 фіналу Хижняк вибив уродженця України Пилипа Акілова, який представляв Угорщину. Потім "Полтавський танк" у чвертьфіналі переміг бразильця Вандерлея Перейру, а в півфіналі вирвав перемогу над кубинцем Арленом Лопесом, який є дворазовим олімпійським чемпіоном (2016, 2020).

Де дивитися бій Хижняка за "золото" Олімпіади-2024

Подивитися бій Хижняка у фіналі Олімпіади-2024 можна буде в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, а також на телеканалі, сайті та Youtube-каналі Суспільне Спорт.

Також поєдинок можна переглянути на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на телеканалі Суспільне Спорт. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Прогнози букмекерів на бій Хижняка за "золото" Олімпіади-2024

За оцінками українського ліцензійного букмекера Favbet, саме Хижняк є фаворитом фінального поєдинку.

На перемогу Олександра у бою за олімпійське "золото" можна поставити з коефіцієнтом 1,27. Коефіцієнт на поразку Хижняка у фіналі дорівнює 3,80.

Хижняк – срібний призер Олімпіади-2020. На Іграх у Токіо він виступав у ваговій категорії до 75 кг і у фіналі програв нокаутом бразильцю Герберту Соузі, втративши шанс здобути золоту медаль.

Хижняк – єдиний з трьох українських боксерів, який завершить Олімпіаду-2024 з медаллю. Інші двоє наших співвітчизників вилетіли на старті змагань: Дмитро Ловчинський програв нокаутом, а Айдер Абдураімов програв одноголосним рішенням суддів.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Українські спортсмени вже виграли на ОІ-2024 сім нагород: дві золоті, дві срібні та три бронзові.

Станом на зараз Україна посідає 18-ту позицію в медальному заліку. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Усі найцікавіші події Олімпіади можна знайти в лінії українського ліцензійного букмекера Favbet.

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