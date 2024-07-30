Хижняк вибив уродженця України на старті боксерського турніру Олімпіади-2024

Український боксер Олександр Хижняк вдало розпочав виступи на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У своєму стартовому поєдинку у ваговій категорії до 80 кг "Полтавський танк" роздільним рішенням суддів переміг Пилипа Акілова, який представляє Угорщину: 29:27, 30:26, 28:28, 29:27, 30:26.

Зазначимо, що Акілов – уродженець України, який народився у Бахмуті. На початку повномасштабного російського вторгнення він залишив окупований Маріуполь і зараз виступає під угорським прапором.

Суперником Хижняка в 1/4 фіналу стане Седрік Белоні-Дюльєпр з Гаїті або бразилець Вандерлей Перейра. Чвертьфінали заплановано на 2 серпня.

Хижняк – срібний призер Олімпіади-2020. На Іграх у Токіо він виступав у ваговій категорії до 75 кг і програв нокаутом у фіналі, втративши шанс здобути золоту медаль.

Раніше повідомлялося, що український боксер Дмитро Ловчинський (вага понад 92 кг) програв нокаутом у першому раунді Олімпіади-2024.

Ще один представник України Айдер Абдураімов (вага до 57 кг) стартуватиме з 1/8 фіналу в середу, 31 липня.

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