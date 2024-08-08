Хижняк здобув надскладну перемогу у фіналі та приніс Україні третє "золото" на Олімпіаді-2024

Це восьма нагорода українських спортсменів на Олімпійських іграх у Парижі.

Український боксер Олександр Хижняк завоював золоту медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

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У фінальному поєдинку у ваговій категорії до 80 кг 29-річний "Полтавський танк" здобув перемогу над 24-річним казахстанцем Нурбеком Оралбаєм роздільним рішенням суддів – 3:2.

Зі стартового гонгу Хижняк активно пішов вперед на суперника та викидав велику кількість ударів. Суперник намагався відповідати, але перший раунд українець виграв на записках більшості суддів (3:2).

У другому раунді казахстанець вирівняв становище в ринзі та переміг на записках трьох з п'яти рефері (3:2), тож після двох раундів рахунок був рівним.

Однак у вирішальному третьому раунді Олександр максимально включився та віддав усі сили для того, щоб у суддів не виникло сумнівів щодо переможця бою. І це спрацювало. Українець забрав останній раунд, а з ним і олімпійське "золото".

Для Хижняка це друга олімпійська нагорода в кар'єрі та перша золота, на Іграх-2020 у Токіо він був срібним призером. Тоді Олександр дійшов до фіналу у ваговій категорії до 75 кг, але у бою за "золото" програв нокаутом бразильцю Герберту Соузі.

Хижняк – єдиний з трьох українських боксерів, який завершив Олімпіаду-2024 з медаллю. Інші двоє наших співвітчизників вибули на старті змагань: Дмитро Ловчинський (вага понад 92 кг) програв нокаутом, а Айдер Абдураімов (вага до 57 кг) програв одноголосним рішенням суддів.

Медаль Хижняка стала восьмою для України на нинішній Олімпіаді. Тепер у скарбничці "синьо-жовтих" три золоті, дві срібні та три бронзові нагороди.

Ще одну медаль, щонайменше срібну" Україні гарантував борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, який вийшов до фіналу. Поєдинок за "золото" за його участю відбудеться у четвер, 8 серпня. Того ж дня ще один представник нашої країни у греко-римській боротьбі Жан Беленюк після поразки у півфіналі позмагається за бронзову нагороду.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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