"Хлопці, ми грали для вас": Петраков звернувся до ЗСУ після гри з Ірландією у Лізі націй

Головний тренер збірної України Олександр Петраков підсумував дуель 4-го туру групової стадії Ліги націй-2022/23 із ірландцями.
Керманич "синьо-жовтих" похвалив своїх підопічних, а також окремао звернувся до бійців Збройних Сил Україні, які наразі на фронті захищають територіальну цілісність від російських окупантів.
Про це Петраков розповів у коментарі програми "Головна команда".
"Хлопці – молодці! Дотягнули до кінця, хоча вже бракувало сил. Це п'ята гра, тому я їм дякую дуже. Довгий збір і хлопці втомились. Всі перехворіли, по 2-3 дні була температура.
З чим я пов'язую високий брак у першому таймі? Втома, все втома. Від ірландців я очікував такої гри, вони були свіжіші за нас, це було видно. Додались у них нові гравці, тому... Це Ліга націй, нічия. Добре, що відігрались. У перерві була розмова, ми поговорили з хлопцями, вони зібрались, самі себе підбадьорювали.
Тепер перерва до вересня. Завтра зранку їдемо робити візи у Варшаву. Буде важко, дізнаємось, коли почнеться чемпіонат... Це ж не з Києва летіти, треба буде їхати до Варшави, до Кракова, обмаль часу. Там один день буде і вже гра з Шотландією, а потім важкий переліт у Вірменію.
Загалом, я задоволений, як хлопці грали. Передаємо привіт нашим уболівальникам в Україні, збройним силам – ми грали для вас. Щось не вийшло, але хлопці віддали всі сили, зробили все можливе. Вже у вересні будемо далі дивитись, як діяти. Ми на першому місці у Лізі націй, відпочинемо, подивимось, коли стартує чемпіонат, і там будемо рухатись далі", - сказав Петраков.
Зазначимо, що збірна України завершила матч із Ірландією з рахунком 1:1.
- В іншому матчі четвертого туру нашої групи Шотландія на виїзді розгромила Вірменію (1:4).
- За підсумками чотирьох турів збірна України лідирує в квартеті з 7 очками. У своєму стартовому матчі Ліги націй-2022/23 "синьо-жовті" мінімально здолали Ірландію (0:1), після чого колектив Петракова в Польщі розбив Вірменію (3:0).
- Після України в таблиці йдуть Шотландія (6 очок), Ірландія (4) та Вірменія (3). Зауважимо, що українці та шотландці провели на одну гру менше.
- Наступний матч в рамках Ліги націй українська збірна проведе 21 вересня на виїзді проти Шотландії.