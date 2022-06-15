"Хлопці, ми грали для вас": Петраков звернувся до ЗСУ після гри з Ірландією у Лізі націй

"Хлопці, ми грали для вас": Петраков звернувся до ЗСУ після гри з Ірландією у Лізі націй

Головний тренер збірної України Олександр Петраков підсумував дуель 4-го туру групової стадії Ліги націй-2022/23 із ірландцями.

Керманич "синьо-жовтих" похвалив своїх підопічних, а також окремао звернувся до бійців Збройних Сил Україні, які наразі на фронті захищають територіальну цілісність від російських окупантів.

Про це Петраков розповів у коментарі програми "Головна команда".

"Хлопці – молодці! Дотягнули до кінця, хоча вже бракувало сил. Це п'ята гра, тому я їм дякую дуже. Довгий збір і хлопці втомились. Всі перехворіли, по 2-3 дні була температура.

З чим я пов'язую високий брак у першому таймі? Втома, все втома. Від ірландців я очікував такої гри, вони були свіжіші за нас, це було видно. Додались у них нові гравці, тому... Це Ліга націй, нічия. Добре, що відігрались. У перерві була розмова, ми поговорили з хлопцями, вони зібрались, самі себе підбадьорювали.

Тепер перерва до вересня. Завтра зранку їдемо робити візи у Варшаву. Буде важко, дізнаємось, коли почнеться чемпіонат... Це ж не з Києва летіти, треба буде їхати до Варшави, до Кракова, обмаль часу. Там один день буде і вже гра з Шотландією, а потім важкий переліт у Вірменію.

Загалом, я задоволений, як хлопці грали. Передаємо привіт нашим уболівальникам в Україні, збройним силам – ми грали для вас. Щось не вийшло, але хлопці віддали всі сили, зробили все можливе. Вже у вересні будемо далі дивитись, як діяти. Ми на першому місці у Лізі націй, відпочинемо, подивимось, коли стартує чемпіонат, і там будемо рухатись далі", - сказав Петраков.

Зазначимо, що збірна України завершила матч із Ірландією з рахунком 1:1.