"Хлопці, сили вам та влучності": Усик у вишиванці записав відеозвернення зі словами подяки бійцям ЗСУ (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик після перемоги в бою-реванші з Ентоні Джошуа передав вітання українським бійцям, які боронять землю від російських загарбників.

35-річний уродженець Сімферополя подякував ЗСУ та побажав усього найкращого.

"Хлопці, доброго дня. Батальону "Штурм", ветеренам морської піхоти та 45-му батальону, який воює на Донбасі. Дякую за підтримку. Хлопці, сили вам, влучності, мирного неба над головою. Ми не здаємося. Сили, радості. Слава Богу за все, слава Україні", - сказав Усик.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

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