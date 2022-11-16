"Хлопці, ви всі – герої": Ребров повернувся до Києва та відвідав поранених бійців ЗСУ (фото)

Знаменитий футболіст і тренер з благодійною метою побував у столиці України.

Колишній головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров, який наразі очолює клуб "Аль-Айн" з ОАЕ, завітав до столиці України з волонтерською місією.

48-річний уродженець Горлівки Донецької області завітав до Головного військового клінічного госпіталю, щоб підтримати бійців ЗСУ, які боронять нашу країну від російських окупантів.

Ребров вручив нашим захисникам подарунки та щиро подякував за героїзм. "Хлопці, ви всі – герої! Кожного дня ви і ваші побратими це доводять. Ви вже звільнили Харківщину і Херсон, чим надали всім українцям відчуття щастя і гордості. Пишаємося вами", – заявив тренер.

Крім військового госпіталю, Сергій також відвідав Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, де поспілувався з майбутніми захисниками України.

Додамо, що "Аль-Айн", за який також виступає капітан збірної України Андрій Ярмоленко, наразі посідає п'яте місце в чемпіонаті ОАЕ. Відставання від лідера першості складає 5 очок.

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