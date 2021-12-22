"Хлопці зробили те, про що я просив": Шевченко розкрив секрет успіху проти команди Малиновського в Серії А

"Хлопці зробили те, про що я просив": Шевченко розкрив секрет успіху проти команди Малиновського в Серії А

Українському тренеру вдалося стримати натиск суперника.

Головний тренер італійської " Дженоа " Андрій Шевченко прокоментував поєдинок 19 туру Серії А проти "Аталанти".

Український керманич "грифонів" залишився діями підопічних та розповів, за рахунок чого вдалося досягти позитивного результату.

"Ми мали показати характер. Ми зіграли із гарним настроєм. Ця команда хоче боротися за результат, і вона має серце, що ми й довели сьогодні.

Стан поля не допоміг "Аталанті". Хлопці зробили те, що я просив. Вони активно пресингували. Ми можемо досягти більшого успіху, особливо в атаці, де нам не вистачає гостроти та "фізики", але я задоволений тим, що ми зробили сьогодні.

"Аталанта" вміє широко атакувати, використовувати підключення півзахисників та флангових гравців. Ми готувалися до їхнього стилю гри, ефективно закривали трикутники під час їхніх атак. Хоча фізично "Аталанта" потужніша, багато небезпечних моментів вони створили завдяки навісам.

Це очко дає нам надію. Команда дала важливі відповіді. Вона билася, зробила все, що могла. Це для мене важливіше за гарну гру. Було дуже важливо не пропустити. Сірігу добре зіграв, дуже нам допоміг. Не лише сейвами, він керував захистом.

Після фінального свистка я привітав Гасперіні, бо скрізь, куди б він не прийшов, він створював чудові команди. Він надає приклад іншим тренерам. Він також привітав мене із сьогоднішньою битвою", - сказав Шевченко в коментарі для клубного телеканалу.