"Хлопець із синдромом маленької людини": Ф'юрі брутально образив Усика після заяви менеджера українця

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі вкотре образив володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика.

Так, 34-річному британцю не сподобалися слова менеджера українця Егіса Клімаса, який заявив, що бій Ф'юрі – Джошуа може відбутись лише після зустрічі Тайсона з Усиком. Він назвав поєдинок обох британців хорошим двобоєм тих, хто програв Олександру.

Відповідну реакцію Ф'юрі оприлюднив на своїй сторінці в Twitter.

"Я знищу Усика. Цього хлопця із синдромом маленької людини. Цей Егіс Клімас – баба. Якщо він може перемогти мене, давайте битися в грудні, зграя мішкуватих безхатьків!" - написав британський боксер.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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