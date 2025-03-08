"Хоче битися за титул": промоутер назвав трьох потенційних суперників для Володимира Кличка

Том Леффлер, колишній промоутер ексчемпіона світу в надважкій вазі Володимира Кличка, поділився думками щодо його можливого повернення у професійний бокс.

Він вважає, що 48-річний українець повернеться на ринг. За його словами, потенційними суперниками Кличка-молодшого можуть стати Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі або Даніель Дюбуа.

"Володимир – історична постать. Я не хочу спекулювати, але розумію, що він справді хоче битися за титул. Якщо хтось і може повернутися в такому віці, то це Володимир. Він у приголомшливій формі, як і тоді, коли провів історичну серію із 25 захистів титулу.

У нього зараз є багато чудових варіантів. Реванш проти Джошуа та Ф'юрі, бій проти Дюбуа. Однак це залежить від Володимира. Я дозволю йому говорити за себе і не вкладу жодних слів до його уст. Я хотів би, щоб він повернувся як фанат боксу і фанат Володимира.

Я дуже поважаю Володимира та його брата Віталія, їх досягнення на рингу та те, з чим вони зараз стикаються в Україні. Вони мені як брати. Сподіваюся, незабаром ми побачимо вирішення цієї непотрібної війни та вторгнення до їхньої країни", – сказав Леффлер в інтерв'ю The Ring.

Зазначимо, що раніше Володимир Кличко неодноразово висловлював бажання повернутися на ринг, щоб побити рекорд американця Джорджа Формана, який залишається найстаршим чемпіоном світу в історії боксу у надважкій вазі.

Форман завоював титули WBA і IBF у надважкій вазі у віці 45 років та 9 місяців. Тож якщо Володимир Кличко зможе знову здобути хоча б один з поясів, то стане найбільш віковим чемпіоном світу в хевівейті за всю історію боксу.

Кличко-молодший завершив кар’єру 2017 року після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа. Перед цим він 2015 року програв одноголосним рішенням суддів Тайсону Ф'юрі та втратив чемпіонські пояси за версіями IBF, IBO, WBO та WBA.

На професійному ринзі Володимир провів 69 боїв, здобув 64 перемоги (54 – нокаутом) і зазнав 5 поразок. Він володів чемпіонськими поясами за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015) у надважкій вазі.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Володимир Кличко відповів, чи повернеться у ринг.

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