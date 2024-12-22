"Хоче грошей": промоутер Усика прокоментував бажання Ф'юрі провести третій бій з українцем

Олександр Красюк заявив, що Усику потрібна мотивація, аби ще раз битися з "Циганським королем".

Олександр Красюк, промоутер володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував бажання ексчемпіона Тайсона Ф'юрі провести третій поєдинок з українцем.

За його словами, такий розвиток подій навряд чи можливий, оскільки Усику потрібна мотивація, щоб після двох поспіль перемог знову битися з "Циганським королем".

"Він хоче трилогію, незважаючи на результат? Він хоче грошей. Це те, чого він хоче, бо він – жадібне пузо. Жадібне пузо хоче грошей. Чи Усик міг би це розглянути? Я не знаю. Він повинен мати якусь мотивацію. Уявіть, як Усик повинен готуватися до третього бою після перемоги у двох. Тож він повинен мати якусь мотивацію, якийсь стимул, щоб піти на це. Інакше це важко", – сказав Красюк в інтерв'ю Fight Hub TV.

До слова, за два поєдинки з Усиком британський боксер заробив 181 мільйонів доларів. Сумарний гонорар українського чемпіона склав 159 мільйонів доларів.

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У ніч проти 22 грудня Усик переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Однак Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті у XXI столітті.

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