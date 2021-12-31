Хоче назад до "Інтера": зірковий форвард "Челсі" розчарований своїм поверненням до АПЛ

Бельгієць зробив неочікувану заяву.

Нападник "Челсі" Ромелу Лукаку заявив, що незадоволений своїм становищем у англійському клубі і хотів би повернутися до "Інтеру" в майбутньому.

"Я у нормальній фізичній формі, але я незадоволений ситуацією у Челсі. Тухель вирішив грати з іншою схемою, але я не здамся і буду професіоналом. Я незадоволений ситуацією, але я не можу зараз здатися.

Думаю, що минулого літа все сталося не так, як мало... Я переживаю, що те, як я залишив Інтер, клуб, як я спілкувався з фанатами, сталося невчасно. Зараз той період, коли я можу поділитись своїми почуттями.

Я завжди казав, що Інтер у моєму серці. Я знаю, що я повернуся до Інтеру, дуже сподіваюся. Я люблю Італію, хочу, щоб люди знали, що сталося насправді", – розповів Лукаку в інтерв'ю Sky Sport.

Цього сезону 28-річний гравець провів 18 поєдинків у футболці "синіх", відзначившись сімома голами та двома асистами.

"Челсі" з 42 очками розташовується на другій сходинці турнірної таблиці АПЛ.

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