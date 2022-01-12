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Хоче поповнити лави чемпіона Іспанії: півфіналіст Євро-2020 погрожує керівництву нинішнього клубу

Хоче поповнити лави чемпіона Іспанії: півфіналіст Євро-2020 погрожує керівництву нинішнього клубу

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Хоче поповнити лави чемпіона Іспанії: півфіналіст Євро-2020 погрожує керівництву нинішнього клубу

valenciacf.com

Датський футболіст хоче прискорити свій трансфер.

Півзахисник "Валенсії" та збірної Данії Даніель Васс планує найближчим часом змінити клубну прописку. 

Про це пише AS.

Півфіналіст чемпіонату Європи вже має попередню домовленість з "Атлетіко", але "кажани" не хочуть відпускати важливого гравця.

32-річний данець вирішив особисто прискорити процес переговорів. Він поставив клубу ультиматум - або "Валенсія" домовляється з "Атлетіко", або відмовляється виходити на поле до кінця сезону і покине клуб влітку вільним агентом

  • Цього сезону Васс провів 21 матч, у якому оформив один гол та один асист.
  • "Валенсія" перебуває на 10-й позиції (28 очків) турнірної таблиці Ла Ліги. "Атлетіко" з 33 очками на 4-му місці.

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