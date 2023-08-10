Хоче повернутися до Італії: Малиновський погодив контракт із новим клубом

Руслан Малиновский близький до того, щоб стати гравцем "Торіно".

Український півзахисник французького "Марселя" Руслан Малиновський наблизився до переходу до італійського "Торіно".

За інформацією авторитетного журналіста Ніколо Скіри, 30-річний українець погодив контракт із "биками" терміном до 2026 року.

У туринському клубі заробітна плата Руслана становитиме два мільйони євро за сезон.

Окрім "Торіно", українським футболістом всерйоз цікавився "Бешикташ". Турецький гранд навіть пропонував Малиновському більш вигідні умови контракт, проте українець виявив бажання повернутися до Серії А.

Зараз тривають переговори між "Торіно" та "Марселем" про оренду гравця із правом викупом його контракту.

Додамо, що раніше Малиновський уже грав в Італії, захищаючи кольори "Аталанти". За 143 матчі у складі "бергамасків" українець забив 30 голів та віддав 27 асистів.

Минулого сезону Малиновський зіграв 23 матчі за "Марсель" у всіх турнірах, забив два голи та віддав одну результативну передачу. Його контракт із французьким клубом розрахований до літа 2026 року.

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