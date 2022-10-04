"Хоче скупити акції Tesla задешево": українські спортсмени відреагували на скандальні заяви Ілона Маска

Зірки українського спорту прокоментували нещодавні висловлювання американського мільярдера і винахідника, засновника компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска щодо мирних переговорів між Україною та Росією.

Відомі українські спортсмени відповіли американському мільярдеру та винахіднику Ілону Маску, який збентежив суспільство скандальними закликами до миру з Росією.

Колишній український баскетболіст, дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко

"Будь ласка, скажіть Ілону, що настав час провести референдум щодо повернення Каліфорнії Мексиці. Це допоможе зменшити потік мігрантів", - написав Медведенко у Facebook.

Колишній український тенісист Олександр Долгополов

"З усією повагою, Ілоне, вирішувати Україні, і я цілком упевнений, що жодна з цих умов не є прийнятною для приблизно 90+% українців після всього, що було зроблено. Це тотальна війна, яка закінчиться тільки на полі бою", - написав Долгополов.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич

"Не ведіться на скам Ілона Маска. Щось підказує, що він зараз хоче скупити акції Tesla задешево. Він подібні штуки з криптою постійно робить", - написав Гераскевич у Twitter.

Колишній український тенісист Сергій Стаховський

"Ми, українці, готові ризикнути проти цього зла. Єдине питання, ви з Україною чи з Росією?", - написав Стаховський у Twitter.

Колишній півзахисник збірної України з футболу Євген Левченко

"Маски зняті, Ілоне Маск. На жаль, іноді розумні люди несуть повну ахінею", - написав Левченко у Twitter.

Нагадаємо, Ілон Маск збентежив суспільство скандальною заявою щодо мирних переговорів між Україною та Росією. Він запропонував провести "повторне голосування" на незаконно захоплених Росією українських територіях. Також Маск заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна".

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