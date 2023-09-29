Хоче стрибнути з моста: у Франції ексфутболіст російського клубу погрожує вчинити самогубство

Колишній півзахисник московського "Локомотива" Алексіс Бека-Бека, який зараз представляє "Ніццу", погрожує покінчити життя самогубством.

За інформацією GFFN, 22-річний французький футболіст стоїть на віадуку Маньян на висоті понад 100 метрів над землею і погрожує зістрибнути.

На місці вже працюють екстрені служби, які намагаються врятувати гравця. Зазначається, що з футболістом ведуть переговори: клуб відправив на місце психолога, аби той вмовив Алексіса відмовитися від непоправного вчинку.

Гравці "Ніцци", зокрема Кефрен Тюрам, намагалися зв'язатися з колишньою дівчиною Бека-Бека, яка також повинна прибути до віадука та поговорити з Алексісом.

Наразі рух віадуком перекрито. Через це утворився 5-кілометровий затор. За повідомленнями видання Var-Matin, Бека-Бека схильний до суїциду після того, як розійшовся зі своєю коханою.

Минулого літа опорний півзахисник був куплений у московського "Локомотива" за 12 мільйонів євро. У попередній кампанії він провів 14 матчів за "Ніццу" у чемпіонаті Франції, результативними діями не відзначався.

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