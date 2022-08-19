"Хоче звернутись до світу": відома українська ексчемпіонка з боксу - про меседж, який Усик нестиме під час реваншу

Колишня чемпіонка світу Аліна Шатернікова висловилася про реванш українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика проти британця Ентоні Джошуа.

Колишня чемпіонка світу та віцепрезидентка Ліги профібоксу України Аліна Шатернікова вважає чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика символом українського спорту на міжнародній арені.

Про це вона заявила у інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Зараз Усик – не просто боксер світового рівня та чемпіон у суперважкій вазі. На даний момент він – символ успішності українських спортсменів та нашого спорту у світі. Усі наші атлети, і не лише боксери, зараз мега-мотивовані, щоб перемагати на змаганнях. В умовах війни вона працюють і вдосконалюються навіть із більшою самовіддачею, ніж раніше. І все заради однієї мети – виходити на будь-які змагання з будь-якими суперниками і вигравати, піднімати наш прапор", - сказала Шатернікова.

Колишня боксерка додала, що на боксері лежить величезна відповідальність довести, що Україна сильна не лише своїми військовими та волонтерами.

"Усик це також відчуває і розуміє, що до цього реваншу буде прикута увага величезної кількості людей з усіх куточків Землі. Він дуже мотивований на цю перемогу, щоб донести, наскільки сильна Україна та її народ. Вони не просто фізично витривалі, а й, незважаючи на такі умови, виходять на змаганнях із психологією переможця. Потрібно показати і довести, що Україна сильна не лише своїми військовими, які захищають свою землю, але також спортсменами, науковцями та фахівцями в інших сферах. Я бачу, як українці виграють і шахі Олімпіади, і мовні. Зараз вони дуже хочуть здобути цю перемогу", – говорить вона.

За словами Шатернікової, українець серйоно налаштований перемогти Джошуа вдруге.

"Зараз Олександр так сконцентрований на перемозі і так багато для цього працював, щоб довести в рингу свою досконалість і звернутися до світу. Мовляв, я представник України, яка веде боротьбу з ворогом і потребує уваги всього світу та спільних дій усіх політиків, щоб зупинити це нещастя на нашій землі", – сказала Шатернікова.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.

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