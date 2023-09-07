"Хочемо не відібрати очки, а перемогти": Мудрик зробив сміливу заяву перед матчем Україна – Англія

Вінгер лондонського "Челсі" та збірної України поділився амбітними планами перед матчем кваліфікації на континентальну першість.

Півзахисник збірної України Михайло Мудрик висловився про прийдешній поєдинок 5-го туру відбору на Євро-2024 проти національної команди Англії.

22-річний футболіст лондонського "Челсі" заявив, що в матчі проти "Трьох левів" українська збірна гратиме лише на перемогу, незважаючи на те, що суперник має явний статус фаворита.

"Вони фаворити. Вони можуть думати, що візьмуть 3 очки й виграють. Це нормально. Але якщо ти думаєш, що програєш, то краще не виходити на поле, особливо якщо ти граєш за збірну України. Ми також хочемо перемогти. Не хочемо відібрати очки в Англії, ми хочемо собі в кишеню додати ці очки, взяти їх собі", – сказав Мудрик в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Поєдинок Україна – Англія відбудеться у суботу, 9 вересня, на стадіоні "Тарчинські Арена" у польському Вроцлаві. Початок – о 19:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна на нашому сайті.

Збірна України у відборі на Євро-2024: результати і турнірне становище

Збірна України вже провела три матчі у кваліфікації Євро-2024. "Синьо-жовті" програли Англії (0:2) на стадіоні "Вемблі" в Лондоні, а потім у Скоп'є перемогли Північну Македонію (3:2) та обіграли Мальту (1:0) у словацькій Трнаві.

Наразі команда Сергія Реброва з 6 очками посідає друге місце у групі С. Лідирує з 12 балами Англія. Команди Італії та Північної Македонії набрали по три залікові пункти, Мальта – жодного.

Після матчу з англійцями збірна України у вівторок, 12 вересня, у Мілані зіграє з Італією в рамках 6-го туру відбору Євро-2024.

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Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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