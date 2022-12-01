"Хочемо негайних торгів": претендент на пояс Усика збирається зірвати бій за "абсолюта" з Ф'юрі

Промоутери обов'язкового претендента на чемпіонський пояс IBF Філіпа Хрговича вимагають якнайшвидшого проведення торгів на бій з українцем Олександром Усиком.

Про це заявив представник боксера Калле Зауерленд у коментарі Sky Sports.

"Хргович півтора року очікував фінального елімінатора. Він переміг Чжан Чжилея у важкому бою, і тепер IBF оголосила обов'язковий захист. IBF анонсувала бій Ф'юрі проти В'ячеслава Глазкова наступного понеділка після поєдинку Тайсона із Кличком після того, як він побив людину, яка має титул протягом десяти років. Ось що робить IBF. Вона слідує букві закону. Ми очікуємо, що вони це зроблять. Ми відразу закликали влаштувати промоутерські торги. Ми люди раціональні, тож з нами можна говорити.

Ми дотримуємося правил. Ми звернулися до IBF та сказали, що хочемо негайних промоутерських торгів, бо ніхто до нам не звертався. Це складна ситуація, але зараз ми хочемо промоутерських торгів. Я не опікуюся справами Усика. Він – прекрасний боксер, я був дуже радий бути його промоутером у Світовій боксерській суперсерії. Я представляю Хрґовича, і він отримає цей шанс (побитися за чемпіонство – ред.), – зазначив він.

Нагадаємо, що IBF зобов'язала Усика провести обов'язковий захист титулу проти Хрговича.

Раніше Усик заявив, що не хоче битися ні з ким іншим, окрім Ф'юрі, а також прокоментував майбутній поєдинок "Циганського короля" з Дереком Чісорою, який відбудеться 3 грудня 2022 року. Він також озвучив найбільш ймовірні дату і місце свого об'єднавчого бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Хргович залишається непереможеним у 15 поєдинках на професійному ринзі. Він володіє титулом IBF International.

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