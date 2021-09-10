"Хочемо перемогти логічним нокаутом": тренер українського нокаутера розкрив плани на бій проти досвідченого росіянина

Поєдинок відбудеться вже сьогодні, 11 вересня.

Джеймс Алі Башир, тренер непереможеного українського боксера Владислава Сіренка, поділився очікуваннями від прийдешнього бою свого підопічного проти досвідченого росіянина Олександра Устінова.

"Цей бій дуже важливий для Влада, тому що всі говорять про досвід Устінова небезпідставно. Я знаю, що досвід - насправді дуже важлива річ, це не просто красиві слова.

Для нас не стоїть питання - чи переможе Влад Устінова, для нас є лише питання: як він це зробить, в якому раунді? Ми хочемо, щоб він зробив це нокаутом, і щоб цей нокаут був логічним завершенням комбінаційної роботи Влада, а не просто один вдалий удар.

Ми сприймаємо цей бій лише як перехідний етап. Але для нас також важливо, наскільки якісний бокс покаже Влад", - сказав американський фахівець.

Поєдинок українця і росіянина відбудеться сьогодні, 11 вересня, в Парижі. Початок бою - о 20:40.

26-річний Сіренко залишається непереможним на професійному рингу. На його рахунку 17 виграних боїв (14 - нокаутом). В останньому поєдинку Владислав нокаутував двоюрідного брата форварда мадридського "Реала" Каріма Бензема Невфеля Уату.

двоюрідного брата форварда мадридського "Реала" Каріма Бензема 44-річний Устінов провів за кар'єру 41 поєдинок: здобув 36 перемог і зазнав 4 поразок. Останній його бій проти американця Террела Джамала Вудса завершився внічию.

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