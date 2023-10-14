"Хочете, щоб Мудрик був, як Мессі?": Ребров прокоментував перемогу України над Північною Македонією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу над командою Північної Македонії ( 2:0 ) в матчі 7-го туру відбору на Євро-2024.

Відповіді керманича "синьо-жовтих" на запитання ЗМІ наводить офіційний сайт УАФ.

– Наскільки підтримка наших уболівальників додавала наснаги хлопцям?

– Підтримка завжди допомагає, ми дуже вдячні за неї. Також вдячні Чехії і Празі, які дали нам змогу підготуватися до зустрічі, надали цей стадіон. Сьогодні була дуже гарна атмосфера, вона допомагала гравцям, що дуже важливо.

– Можливо, ви помітили, що арбітр дозволяв більш агресивну гру? Це якось вплинуло на її темп? Як сьогодні зіграла команда суперників?

– Збірна Північної Македонії – міцна команда. В атаці вони мають дуже гарних виконавців, що й продемонстрували. Що стосується рефері, то гра була дуже важлива для обох команд. Було багато стиків, боротьби. Напевно, коли одна з команд забиває м'яч, то боротьби стає набагато більше. Я вважаю, що арбітр упорався з грою.

– Чи можемо ми очікувати ротацію в збірній України на матч проти Мальти?

– Так, можемо. Я після гри з Англією у вересні говорив, що треба подивитися, як гравці відновлюються. Сьогодні було дуже важке поле. Дуже важлива гра, я вважаю, що футболісти віддали всі емоції та сили. Тепер треба відновлюватися, перед матчем із Мальтою подивимося на їхній стан.

– Михайло Мудрик не реалізував багато моментів. Що ви думаєте про його перспективи?

– Скільки років Михайлу? Ви хочете, щоб він уже був, як Мессі? Він крок за кроком намагається грати краще. Ви запитуєте в мене, яка перспектива у футболіста, який уже грає за "Челсі". У Мудрика все попереду, він багато працює. Я не вважаю, що сьогодні Михайло провів якусь невдалу гру – він дуже допомагав команді. Те, що не забив – іноді буває. Але він намагається, створює моменти.

Завдяки цій перемозі збірна України (10 очок) піднялася на друге місце в турнірній таблиці групи C. Північна Македонія (7 балів) посідає четверту позицію. В іншому поєдинку сьомого туру групи С збірна Італії прийматиме команду Мальти (14 жовтня, 21:45).

Поточна таблиця групи С

Турнірна таблиця групи С / Фото: flashscore.ua

У наступному турі відбору на ЧЄ підопічні Реброва 17 жовтня на виїзді зустрінуться з Мальтою в рамках 8-го туру відбору на Євро-2024. Того ж дня очний матч восьмого туру в Лондоні зіграють збірні Англії та Італії.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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