"Хочете, щоб я стулив йому пельку?": китайський ветеран після брутальної перемоги кинув виклик Ф'юрі

Китайський боксер надважкої ваги Чжан Чжилей після перемоги моторошним нокаутом у реванші з британцем Джо Джойсом викликав на бій чемпіона світу за версією WBC Тайсона Ф'юрі.

"Глядачам я хочу поставити одне запитання: ви хочете побачити, як я стулю пельку Тайсону Ф'юрі?", – сказав 40-річний китаєць у ринзі після своєї перемоги.

Також Чжилей зазначив, що вже був близький до підписання угоди про поєдинок з Ф'юрі, але потім Джойс скористався опцією реваншу, що й завадило проведенню бою між китайцем і "Циганським королем".

"Я хочу бою з Тайсоном Ф'юрі. Я був дуже близький до підписання угоди з ним, але Джо Джойс активував пункт про реванш. Тепер жодних перешкод більше немає. Дорога вільна. Давайте зробимо це. Китайська міць і китайська швидкість переможе", – наводить слова Чжилея Bad Left Hook.

У послужному списку Чжилея 26 перемог (21 – нокаутом), одна нічия та одна поразка. Повторно здолавши Джойса, китаєць захистив пояс тимчасового чемпіона WBO та зберіг статус претендента на бій з володарем титулів WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

В активі 35-річного Ф'юрі 33 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия на профірингу. "Циганський король" востаннє виходив у ринг на початку грудня минулого року, коли технічним нокаутом переміг свого співвітчизника британця Дерека Чісору.

Нагадаємо, 29 квітня Усик і Ф'юрі мали битися на стадіоні "Вемблі" в Лондоні за звання абсолютного чемпіона світу, але сторони не змогли погодити умови контракту на поєдинок, через що його було скасовано.

Наступний бій Ф'юрі проведе проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну. Виставковий поєдинок за класичними правилами боксу відбудеться 28 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

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