"Хочеться дивувати жіночними образами": зірка українського карате знялася у стильній фотосесії

Спортсменка постала в несподіваному вигляді.
Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо, українська каратистка Анжеліка Терлюга поділилася з шанувальниками кадрами зі своєї нової фотосесії.
Спортсменка опублікувала в Instagram знімки, на яких вона постала у стильній вечірній сукні. На двох фото Анжеліка тримала в руках рукавички.
"Останнім часом все більше і більше хочеться дивувати вас ось такими жіночними образами. P.S. Але без рукавичок нікуди", - прокоментувала пост каратистка.
- У рамках олімпійського турніру Терлюга провела шість поєдинків. Українка здобула три перемоги, два бої звела до нічиєї і програла лише у фіналі.
- Анжеліка - також триразова чемпіонка Європи.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Терлюга похизувалася презентом від влади Одеси.