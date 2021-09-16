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"Хочеться дивувати жіночними образами": зірка українського карате знялася у стильній фотосесії

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"Хочеться дивувати жіночними образами": зірка українського карате знялася у стильній фотосесії

instagram.com/anzhelika_terliuga

Спортсменка постала в несподіваному вигляді.

Срібна призерка Олімпійських ігор у Токіо, українська каратистка Анжеліка Терлюга поділилася з шанувальниками кадрами зі своєї нової фотосесії.

Спортсменка опублікувала в Instagram знімки, на яких вона постала у стильній вечірній сукні. На двох фото Анжеліка тримала в руках рукавички.

instagram.com/anzhelika_terliuga / ©
instagram.com/anzhelika_terliuga
instagram.com/anzhelika_terliuga / ©
instagram.com/anzhelika_terliuga
instagram.com/anzhelika_terliuga / ©
instagram.com/anzhelika_terliuga

"Останнім часом все більше і більше хочеться дивувати вас ось такими жіночними образами. P.S. Але без рукавичок нікуди", - прокоментувала пост каратистка.

  • У рамках олімпійського турніру Терлюга провела шість поєдинків. Українка здобула три перемоги, два бої звела до нічиєї і програла лише у фіналі.
  • Анжеліка - також триразова чемпіонка Європи.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Терлюга похизувалася презентом від влади Одеси.

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