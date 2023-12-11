"Хочеться кричати": Харлан обурилася допущенням росіян і білорусів до Олімпіади-2024

Олімпійська чемпіонка наголосила, що спортсменам із країн-агресорок не місце на міжнародних змаганнях.

Українська шаблістка Ольга Харлан жорстко засудила скандальне рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі під нейтральним прапором.

Олімпійська чемпіонка з фехтування наголосила, що атлетів із країн-агресорок не має бути на міжнародних змаганнях у будь-якому статусі.

"Російським спортсменам не місце на Олімпійських іграх і на інших міжнародних змаганнях у будь-якому статусі. Понад 370 українських спортсменів вбито за велику війну. 9 міст України повністю знищені російськими загарбниками. Увага – понад 3000 ракет випустила Росія по мирних містах України, які потрапили у школи, пологові, театри, садочки, будинки людей. Це суха статистика у відкритому доступі, яку ведуть не тільки українські ЗМІ, але і світові ресурси.

Знаючи це, МОК (який самостійно виключив російський комітет зі своєї організації) ухвалює рішення допустити причетних до війни російських спортсменів у нейтральному статусі на Олімпійські ігри. Які емоції це викликає? На жаль, я нічому не дивуюся, але це обурює.

Обурює, що весь світ стежить за війною, більшість країн підтримують Україну і допомагають нам боротися зі злом. А МОК просто бере і допускає це зло до Олімпійських ігор. Хочеться кричати і ставити безліч запитань: "Чому так? Чому люди, які крокують з військовими парадами, отримують ордени від генералів-вбивць мають право перебувати поряд зі світовою елітою спорту?"

Але це не допоможе. Допоможуть дії. Зробимо все, щоб і спортсмени, і національний комітет, а також інші країни підключилися до того, щоб скасувати це ганебне рішення. І паризькі ігри стануть місцем чесної боротьби за медаль, а не черговим плацдармом для Росії", – написала Харлан на своїй сторінці в Instagram.

8 грудня МОК ухвалив рішення допустити росіян та білорусів до Олімпіади-2024 як "індивідуальних нейтральних атлетів". Вони зможуть виступити лише в особистих стартах, команди країн-агресорок не будуть допущені до змагань. Також заборонена будь-яка національна символіка РФ та Білорусі – гімни, прапори тощо.

Крім того, не будуть допущені до ОІ-2024 російські та білоруські спортсмени, які публічно підтримують війну або мають контракти з арміями держав-агресорок,.

Літні Олімпійські ігри в Парижі відбудуться від 26 липня до 11 серпня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що всупереч рішенню МОК легкоатлетів з РФ та Білорусі не допустять до Олімпійських ігор-2024.

Нагадаємо, виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний уже відреагував на рішення МОК допустити росіян і білорусів до Олімпіади-2024.

Росіяни і білоруси на Олімпіаді-2024: чи варто ігнорувати Олімпійські ігри Україні – Ігор Циганик

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