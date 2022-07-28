"Хочеться зняти цю тему": в Криму змирилися з невключенням до чемпіонату Росії з футболу

Президент так званого Кримського футбольного союзу (КФС) Сергій Бородкін, схоже, змирився з тим, що клуби з анексованого півострова не увійдуть до складу Російського футбольного союзу (РФС).

Зокрема, функціонер у категоричній формі відмовився обговорювати з журналістами це питання.

Про це Бородкін заявив у коментарі порталу Sport24.

Так, він дав зрозуміти, що на сьогоднішній день інтеграція кримських команд до чемпіонату Росії не є актуальним питанням для країни-агресора.

"Я не обговорюватиму питання, пов'язані з Кримом і російським футболом. Хочу зняти тему про можливе входження до РФС кримських клубів з порядку денного", - коротко зазначив Бородкін в коментарі представникам ЗМП.

Раніше розповідалося про те, що президент кримського футбольного клубу "Кримтеплиця" Олександр Васильєв висловився щодо недопуску команд із окупованого півострова до складу російського чемпіонату.

Зокрема, функціонер заявив, що не бачить перспектив для розвитку команд із Криму.

Додамо, що кримські ТСК (Сімферополь), СКЧФ (Севастополь) та "Перлина" (Ялта) виступали у Другій лізі російського футболу 2014 року. Утім, УЄФА зажадав від РФС виключити їх зі свого складу, не визнавши півострів територією РФ.