"Хочу битися з найкращими": колишній боєць UFC викликав Усика на кулачний поєдинок

Колишній напівсередньоваговик UFC Майк Перрі хоче провести бій на голих кулаках з володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком.

Колишній боєць UFC Майк Перрі, який виступає в промоції кулачних боїв BKFC, заявив, що зацікавлений лише в поєдинках з найкращими.

За словами Перрі, він хоче вийти на майданчик з володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком або колишнім чемпіоном UFC у напівважкій вазі (до 93 кг) Джоном Джонсом

"Я давно не бачив Джона Джонса, тому якщо він хоче прийти і побити мене на голих кулаках, то я буду відкритий до цього. Це мій друг, і я люблю битися. Загалом, я хочу битися з найкращими.

"Усик, якщо ти хочеш битися, то приходь. KSI був на моєму поєдинку, але я не думаю, що йому потрібні ці проблеми. Якщо говорити про кулачні бої, то багато хто може цього не захотіти. Адже хто найкращий боєць прямо зараз? Це я", - цитує Перрі Low kick MMA.

Зазначимо, що 20 серпня Перрі переміг за очками Майкла Пейджа у головній події турніру BKFC 27.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

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