"Хочу битися за пояси": Ломаченко вперше висловився про сенсаційну поразку Лопеса в бою з Камбососом

"Хочу битися за пояси": Ломаченко вперше висловився про сенсаційну поразку Лопеса в бою з Камбососом

Василь має наміри зустрітися в ринзі з австралійським чемпіоном.

Український боксер Василь Ломаченко прокоментував сенсаційну поразку американця Теофімо Лопеса від австралійця Джорджа Камбососа в поєдику за титули IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

"Перед поєдинком я давав Камбососу певні шанси, але, звичайно, думав, що Лопес переможе в цьому бою. Але що є, то є. Це боксерське життя", - сказав Василь в інтерв'ю Sky Sports.

Також Ломаченко поділився думками про потенційний бій з Камбососом за звання абсолютного чемпіона світу.

"Звичайно, я хочу битися за пояси. Зараз це моя ціль у боксі. Моя мотивація - стати абсолютним чемпіоном світу. Подивимося, чи поб’юся я з Камбососом. Безумовно, я хочу цей бій, але перш за все я маю відбоксувати 11 грудня. Я зосереджений на поєдинку з Річардом Коммі. Після цього бою я можу говорити про своє майбутнє", - заявив українець.

На запитання, чи вважає він себе найкращим боксером в легкому дивізіоні, Ломаченко відповів дуже скромно.

"Не хочу говорити про себе. Це запитання до вболівальників та людей, які знаються на боксі. Але якщо говорити про мої навички, то я завжди намагаюся показати свій найкращий стиль, свої найкращі вміння", - резюмував Ломаченко.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані.

японця Масайоші Накатані. На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

11 грудня на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку Василь битиметься з ганцем Річардом Коммі, який раніше володів титулом IBF у легкій вазі, але програв його нокаутом у бою з Лопесом в грудні 2019 року.

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