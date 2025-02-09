"Хочу бій просто зараз": Чісора після перемоги над Валліном викликав Усика на реванш

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора після перемоги над шведом Отто Валліном викликав на бій володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO українця Олександра Усика.

41-річний британець виявив бажання провести реванш з українцем, якому у жовтні 2020 року програв одностайним суддівським рішенням у поєдинку за статус обов'язкового претендента на титул WBO.

Чісора заявив, що вважає себе переможцем того бою проти Усика, а тому зацікавлений у реванші.

"Я збираюся розпродати стадіон "Тоттенгема" в Лондоні. Хочу зателефонувати Олександру, після чого побачимо, чи зможемо ми провести реванш. Олександр Усик, так, я хочу зустрітися з ним. Я думаю, що переміг у тому нашому бою 2020 року.

Другий вибір? Ви хочете, щоб я зустрівся з Ей Джеєм? Давайте подивимося, як усе складеться. Тому зараз – Усик. Джошуа? Цього може не статися. Тож я хочу бій з Олександром просто зараз", – сказав Чісора у коментарі talkSPORT Boxing.

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Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня 2024 року Усик в бою-реванші переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Після перемоги Усика над Ф'юрі в реванші Дюбуа піднявся на ринг і викликав українця на поєдинок. Олександр погодився і попросив організувати йому бій з Даніелем, якого раніше вже нокаутував у серпні 2023 року.

За словами менеджера українського чемпіона Егіса Клімаса, свій наступний бій Усик проведе орієнтовно наприкінці липня або в серпні 2025 року. Поки що Олександр відпочиває, чекаючи на результат титульного поєдинку між Дюбуа та новозеландцем Джозефом Паркером, який відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

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