"Хочу довести свою силу": Накатані ще не побив Ломаченка, а вже жадає реваншу з Лопесом

"Хочу довести свою силу": Накатані ще не побив Ломаченка, а вже жадає реваншу з Лопесом

Японець поділився думками перед поєдинком з українцем.

Японський боксер Масайоші Накатані висловився про майбутній бій з українцем Василем Ломаченком.

Японець зазначив, що в разі перемоги у цьому поєдинку хотів би провести реванш проти абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса, якому в липні 2019 року програв одноголосним рішенням суддів.

"Лопес агресивно атакував з першої половини бою. У Ломаченко був мінус, якби він атакував активніше з першої половини, то результат міг би помінятися. Ломаченко - особливий боєць, від того, як я впораюся, залежить результат бою.

Якщо виграю у Ломаченка, не думаю, що зможу провести реванш з Лопесом одразу, але я цього хочу. Мій план на бій з Ломаченко - перемогти. Чи найкращий це бій у моїй кар’єрі - так. В ідеалі хотів би працювати в своєму темпі в першій половині бою і досягнути нокауту в середині другої половини.

Після перемоги над Ломаченко хочу реванш з Лопесом. Проти Ломаченка хочу довести свою силу", - цитує Накатани Teiken.

Поєдинок Ломаченко - Накатані відбудеться 26 червня на арені Virgin Hotel у Лас-Вегасі (США). За київським часом це буде ранок 27 червня, бій розпочнеться орієнтовно о 05:00.

33-річний Ломаченко за кар'єру здобув 14 перемог (10 - нокаутом) і зазнав 2 поразок.

У жовтні 2020 року Василь втратив чемпіонські пояси , якими володів, у поєдинку з американцем Теофімо Лопесом. Українець хотів провести бій-реванш, але колишній суперник послав його на *** .

, якими володів, у поєдинку з американцем Українець хотів провести бій-реванш, але колишній суперник . На рахунку 32-річного Накатані 19 перемог (13 - нокаутом) і одна поразка. Кривдником японця в липні 2019 року став той же Лопес, який виграв бій суддівським рішенням.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченко розсипався в компліментах на адресу Накатані перед очною дуеллю.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання