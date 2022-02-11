"Хочу миру у своїй державі": український скелетоніст пояснив сміливий вчинок на Олімпіаді-2022

Владислав Гераскевич вийшов до камер із написом "Ні війні в Україні".

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів, чому влаштував мовчазний протест на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Після свого виступу в останньому кваліфікаційному заїзді спортсмен підійшов до камер і продемонстрував напис на плакаті з синьо-жовтим прапором "No war in Ukraine" ("Ні війні в Україні").

Оскільки політичні жести заборонені Олімпійською хартією, то український спортсмен ризикував отримати покарання за свій антивоєнний плакат. Проте Владислав запевнив, що його ідею, навпаки, підтримали.

"Ні, ні, все нормально було. Нас підтримали в цьому. Так, це моя позиція. Жодна нормальна людина не хоче війни. Я також нормальна людина і не хочу війни. Хочу миру у своїй державі, хочу миру над своєю головою. Не хочу, щоб люди гинули через війну", - сказав Гераскевич в ефірі UA: Перший.

На ОІ-2022 Гераскевич посів 18-те місце , поступившись 5,27 секунди переможцеві - німцеві Крістоферу Грьоттеру. На фініші новоспечений олімпійський чемпіон випередив свого співвітчизника Акселя Юнгка та представника Китаю Яня Веньгана.

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