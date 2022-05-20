Хочу одного: щоб ми швидше цих тварюк перебили всіх підряд разом із цим Путіним - Алієв

Хочу одного: щоб ми швидше цих тварюк перебили всіх підряд разом із цим Путіним - Алієв

У цьому випадку з ним важко посперечатися.

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв вчергове висловився щодо російських окупантів, які здійснили повномасштабне вторгнення до України.

Своєю думкою щодо загарбників Алієв поділився в інтерв'ю "Денисов Time. Війна".

"Я хочу одного: щоб ми швидше цих тварюк перебили всіх поспіль разом із цим Путіним, щоб ми жили мирно, як раніше, раділи, усміхалися. І наші дітки раділи і дихали гарним повітрям.

Ми сюди цих тварин не кликали, вони самі сюди прийшли, руйнують усі наші міста, і що швидше, то краще буде для них. У нас народ згуртований, і ми обов'язково переможемо всіх. А світ не дурень, і він допомагає нам у всьому, і він бачить чудово, що росіяни сюди напали. Ми їх тут не чекали і не хотіли тут їх бачити", - зазначив Алієв.

Додамо, що від початку війни Алієв вирішив вступити до лав тероборони та захищати Україну від російських військ. Наразі Олександр служить у Збройних силах України.

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