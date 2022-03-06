"Хочу плакати, бо в моїй країні війна": українка перемогла на турнірі UFC і не стримала сліз (відео)

"Хочу плакати, бо в моїй країні війна": українка перемогла на турнірі UFC і не стримала сліз (відео)

Марина Мороз дала емоційне інтерв'ю після свого успіху в октагоні.

Українська представниця змішаних єдиноборства Марина Мороз перемогла Марію Агапову із Казахстану на турнірі UFC 272 в Лас-Вегасі.

Наша співвітчизниця в другому раунді задушливим прийомом змусила суперницю капітулювати. Цю перемогу Марина присвятила рідній країні, які зараз героїчно протистоїть російським загарбникам.

"У моїй країні зараз війна. Моя сім'я перебуває в Україні. У мене був важкий тиждень, я хвилююся, плачу, бо моя сім'я в такій ситуації. Дякую всім, хто підтримував мене. Я хочу плакати, бо у моїй країні війна. Щиро дякую. Слава Україні! Героям слава!", - сказала Мороз після своєї перемоги.

Раніше повідомлялося, що український чемпіон ММА зі зброєю встав на захист країни від російських окупантів.