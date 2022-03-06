Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Хочу плакати, бо в моїй країні війна": українка перемогла на турнірі UFC і не стримала сліз (відео)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Хочу плакати, бо в моїй країні війна": українка перемогла на турнірі UFC і не стримала сліз (відео)

instagram.com/maryna_moroz_ufc

Марина Мороз дала емоційне інтерв'ю після свого успіху в октагоні.

Українська представниця змішаних єдиноборства Марина Мороз перемогла Марію Агапову із Казахстану на турнірі UFC 272 в Лас-Вегасі.

Наша співвітчизниця в другому раунді задушливим прийомом змусила суперницю капітулювати. Цю перемогу Марина присвятила рідній країні, які зараз героїчно протистоїть російським загарбникам.

"У моїй країні зараз війна. Моя сім'я перебуває в Україні. У мене був важкий тиждень, я хвилююся, плачу, бо моя сім'я в такій ситуації. Дякую всім, хто підтримував мене. Я хочу плакати, бо у моїй країні війна. Щиро дякую. Слава Україні! Героям слава!", - сказала Мороз після своєї перемоги.

Раніше повідомлялося, що український чемпіон ММА зі зброєю встав на захист країни від російських окупантів.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Наступна публікація