"Хочу подякувати ЗСУ": Магучіх поділилася першими емоціями від "золота" на Олімпіаді-2024 (відео)

Ярослава здобула другу золоту нагороду для України на Іграх у Парижі.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх прокоментувала завоювання золотої медалі у стрибках у висоту на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

22-річна спортсменка з Дніпра присвятила олімпійське "золото" батьківщині та висловила вдячність нашим військовим, волонтерам та усім тим, хто щодня наближає перемогу України у війні з російськими окупантами.

"Я виборола золоту нагороду для нашої країни. Я дуже щаслива. Хочу подякувати ЗСУ, військовим, волонтерам. Це медалі для всієї країни.

Я нервувала? Насправді я була дуже добре налаштована. Звичайно, Олімпійські ігри раз на чотири роки. Але я намагалася про це не думати, бо все ж це свято спорту. У мене була така мотивація, приїхала лідеркою сезону зі світовим рекордом. Це давало мені мотивації. На жаль, не вдалося стрибнути вище, але це змагання, так треба. Працюємо далі, є над чим", – сказала Магучіх у коментарі для Суспільне Спорт.

Також Магучіх виклала в Instagram відео, у якому одразу після свого тріумфу гучно прокричала "Україно, я везу "золото" додому".

Для Магучіх це друга олімпійська медаль у кар'єрі та перше "золото". На Іграх-2020 у Токіо вона здобула "бронзу".

Крім "золота" Магучіх, наша країна виборола ще дві медалі в легкій атлетиці на Олімпіаді-2024. Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою зі стрибків у висоту, а Михайло Кохан завоював "бронзу" в метанні молота.

Раніше Ольга Харлан завоювала "бронзу" в особистій шаблі, а також разом з Оленою Кравацькою, Аліною Комащук і Юлією Бакастовою здобула "золото" в команді. Сергій Куліш здобув "срібло" у стрільбі з гвинтівки з трьох положень на дистанції 50 метрів.

Таким чином, після дев'ятого змагального дня Україна має шість медалей на ОІ-2024: дві золоті, одну срібну та три бронзові.

Ще одну нагроду, щонайменше срібну, Україні гарантував Олександр Хижняк, який вийшов до фіналу боксерського турніру у ваговій категорії до 80 кг.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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