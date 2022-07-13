"Хочу, щоб цей жах скоріше закінчився": бразильський легіонер "Зорі" зробив тату на підтримку України

Вінгер луганської "Зорі" Крістіан, який наразі є єдиним легіонером команди, зробив кілька татуювань на підтримку України.
22-річний атакувальний півзахисник "Зорі" Крістіан Фагундес підтримав Україну у війні проти Росії, зробивши кілька татуювань перед поверненням до УПЛ.
Про це футболіст розповів у інтерв'ю пресслужбі "Зорі"
"Я зробив це тату, коли повернувся з України до Бразилії, це фраза з Біблії: "Не бійся і не впадай у відчай, бо Господь, твій Бог, з тобою
куди б ти не пішов". Ще я зробив прапор України, щоб продемонструвати, що мене турбує ця тема, і я хочу, щоб цей жах скоріше закінчився. Цифри – це дата, коли розпочалася війна і коли я зміг виїхати з України" – сказав Крістіан.
Додамо, що зараз Крістіан знаходиться в розташуванні команди на передсезонному зборі в Польщі. Він є єдиним іноземцем в офіційній заявці "Зорі".
Нагадаємо, що головний тренер харківського "Металіста" Олександр Кучер стане керманичем "Дніпра-1".
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