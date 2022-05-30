Хочу, щоб Україна поїхала до Катару та виграла чемпіонат світу - легенда шотландського футболу

Знаменитий шотландський футболіст і тренер Грем Сунесс висловився про майбутній матч плейоф відбору на ЧС-2022, в якому його співвітчизники протистоятимуть збірній України.

Жереб звів національні команди України та Шотландії в півфіналі плейоф кваліфікації на Чемпіонат світу-2022.

Легенда шотландського футболу Грем Сунесс несподівано зізнався, що вболіватиме в цьому поєдинку не за збірну своєї країни, а за українців. Він побажав "синьо-жовтим" не лише вийти на світову першість, а й виграти муніаль у Катарі.

"Частина мене продовжує повертатися до того факту, що це лише гра у футбол, і чи справді я хочу перемогти їх? Чи це спорт, політика, мистецтво, хоч би що це було, ми повинні дати зрозуміти Росії, що те, що вони роблять, є неприйнятним.

Я опинюся в дуже складній ситуації. Я емоційний. Я не просто хочу, щоб Україна пройшла кваліфікацію, я хочу, щоб вона поїхала до Катару та виграла чемпіонат світу", - сказав Сунесс в інтерв'ю Football Scotland.

За його словами, світ повинен об'єднатися та зупинити Росію, яка розв'язала повномасштабну війну проти України.

"Як далеко потрібно заритися головою в пісок, щоб не розуміти, в якому становищі зараз перебуває світ? Чи буде він існувати, коли хтось натисне на кнопку і застосує ядерну зброю?

Я не хотів би бути одним із шотландських гравців, які гратимуть того вечора. Я не знаю, де будуть мої емоції. Вони, коли я глибоко замислююся про це, полягають в тому, що послати сигнал про неприйнятність поведінки Росії важливіше, ніж футбол. Світ повинен об'єднатися і сказати їм це. Я знаю, що більшість наших вболівальників, які прийдуть на стадіон, відчують те ж саме", - підсумував 69-річний шотландський ексфутболіст.

Матч Шотландія - Україна відбудеться в середу, 1 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго. Початок поєдинку - о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

Переможець одноматчевого протистояння вийде до фіналу плейоф, де 5 червня в Кардіффі зіграє за путівку на мундіаль проти Уельсу.

Нагадаємо, жеребкування фінальної частини ЧС-2022 вже відбулося. Якщо команда Олександра Петракова зможе вибороти путівку на світову першість, то змагатиметься там у групі В з Англією, США та Іраном.

Мундіаль у Катарі відбуватиметься від 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

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