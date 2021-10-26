"Хочу, щоб вони приїхали в АТО": ексфутболіст збірної України - про співвітчизників, які грають у Росії

"Хочу, щоб вони приїхали в АТО": ексфутболіст збірної України - про співвітчизників, які грають у Росії

Артем Федецький продемонстрував непохитну громадянську позицію.

Колишній захисник "Шахтаря", "Карпат", "Дніпра" та збірної України Артем Федецький розповів про своє ставлення до українських футболістів, які виступають у чемпіонаті Росії.

"Я їздив в АТО неодноразово, ми з солдатами сиділи, вечеряли. Мені хотілося, щоб ті хлопці з Росії приїхали в АТО і подивилися солдатам у вічі. Чи дозволила б їм тоді совість перейти в якийсь російський клуб і сказати: Вибачте, футбол поза політикою?", - розповів Федецький в інтерв'ю YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Також Артем зізнався, що свого часу отримував пропозицію перейти в московський "Спартак".

"Спартак" давав за мене 7 чи 8 мільйонів євро. Можливо, на той момент я і поїхав би до Москви. Ми були хорошими сусідами, не було таких конфліктних ситуацій, як зараз. Зрозуміло, що зараз - ніколи в житті. Будемо жити добре чи погано - я ніколи туди не поїду, тим більше мій син теж не поїде туди грати в футбол", - заявив Федецький.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що "Шахтар" віддав українського футболіста в оренду до Росії.

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