"Хочу, щоб йому зламали щелепу": Джошуа брутально висловився про бій Усик – Ф'юрі

Ей Джей заявив, що не поважає свого співвітчизника і бажає йому поразки у поєдинку з українцем.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа поділився думками про майбутній бій між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Британець зізнався, що зневажливо ставиться до свого співвітчизника через його постійні образливі висловлювання щодо інших боксерів. Саме тому Ей Джей хоче, аби поєдинок за "абсолюта" завершився перемогою українця.

"Я не хочу про це говорити, але розумію, що мене постійно запитуватимуть про цей поєдинок. Не хотілося б звучати так, ніби я хейтер Ф'юрі. Але не поважаю його за те, що він говорив, за ті речі, які він постійно говорить. Він взагалі багато говорить, тому я хочу, щоб йому зламали щелепу в цьому бою", – сказав Джошуа у коментарі DAZN.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його довелося відкласти.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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