"Хочу шокувати світ і нокаутувати його": новий потенційний суперник Усика зробив гучну заяву

Обов'язковий претендент на титул WBA у надважкій вазі Даніель Дюбуа поділився думками про можливий бій з чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком.

25-річний британець на прізвисько "Динаміт" викликав українця на поєдинок і заявив, що збирається відправити його в нокаут.

"Я бачив його попередні бої. Просто кидаю йому виклик, не дивлюся на те, з ким він бився раніше. Ніхто з них не схожий на мене. Я бачив бій з Чісорою, і Дерек дуже добре впорався. Це, мабуть, найскладніший бій Усика у професійному боксі. Після того, як я побачив все це, то вирішив прийняти цей виклик.

Хочу шокувати світ. Хочу покінчити з домінуванням Усика і почати створювати свою спадщину. Цей бій буде для всіх. Я хочу шокувати світ і нокаутувати його. Це новий виклик для мене, моєї команди та тренера", – сказав Дюбуа в інтерв'ю iFL TV.

Також Дюбуа підтвердив, що готовий провести бій з Усиком влітку у Великій Британії.

"Так, літо, арена O2 в Лондоні. Безумовно", – зазначив Дюбуа.

У послужному списку Дюбуа 19 перемог (18 – нокаутом) і єдина поразка в листопаді 2020 року від свого співвітчизника Джо Джойса.

Бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу зірвався: подробиці

29 квітня Усик на арені "Вемблі" в Лондоні повинен був битися з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Однак українець і британець не змогли погодити умови контракту на бій, через що його було скасовано.

Раніше Усик прийняв ультиматум Ф'юрі щодо розподілу гонорару за титульний бій за схемою 70% на 30% на користь британця. Потім Ф'юрі поставив Усику нову умову для проведення титульного бою – відсутність опції реваншу в контракті на поєдинок.

У підсумку українець і британець так і не дійшли згоди, через що переговори про об'єднавчий бій було припинено. Усик уже згорнув свій тренувальний табір, у якому готувався до поєдинку з Ф'юрі.

Нагадаємо, Ф'юрі зневажливо "наїхав" на Усика через скасування бою за звання "абсолюта".

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