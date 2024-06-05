"Хочу стати абсолютним чемпіоном світу": Дюбуа націлився на реванш з Усиком

Британець бажає провести ще один бій з українцем.

Володар тимчасового титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа виявив бажання провести реванш з абсолютним чемпіоном світу у хевівейті Олександром Усиком.

Про це 26-річний британець заявив після дострокової перемоги над хорватом Філіпом Хрговичем, який до цього був обов'язковим претендентом на пояс IBF.

"Я хочу стати абсолютним чемпіоном світу. Я хочу знову отримати бій з Усиком. Я хочу стати чемпіоном і досягнути своєї мети", – сказав Дюбуа в інтерв'ю YouTube-каналу TNT Sports Boxing.

Зазначимо, що в ніч проти 27 серпня 2023 року Усик нокаутував Дюбуа у дев'ятому раунді та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Нагадаємо, в ніч проти 19 травня Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Минулого тижня стала відома дата реваншу Усик – Ф'юрі. Другий поєдинок між українцем і британцем відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді.

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