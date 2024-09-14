"Хочу виграти ще багато медалей": Магучіх розповіла, коли планує завершити спортивну кар'єру

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту збирається виступати ще щонайменше десять років.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх поділилася планами на майбутнє.

22-річна легкоатлетка з Дніпра в інтерв'ю пресслужбі Діамантової ліги заявила, що планує продовжувати свою спортивну кар'єру ще щонайменше десять років.

"Так, я чемпіонка Європи, світу та Олімпійських ігор, і мені належить світовий рекорд. Але хочу виграти ще багато медалей. Точно буду продовжувати стрибати ще десять років", – сказала Ярослава.

Цього року Магучіх вперше стала олімпійською чемпіонкою, завоювавши "золото" на Іграх-2024 в Парижі. Це її друга олімпійська медаль у кар'єрі, у Токіо-2020 українка виборола "бронзу".

У сезоні-2024 Ярослава перемагала на всіх етапах Діамантової ліги, в яких брала участь. Вона втретє поспіль здобула "золото" у фіналі Діамантової ліги.

На початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. На етапі Діамантової ліги в Парижі українка першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

Нагадаємо, Магучіх активно допомогає українським військовим, які боронять нашу країну від російських окупантів. Після здобуття олімпійського "золота" вона пожертвувала 500 тисяч гривень благодійній організації "Патронатна служба Янголи Азову", а потім задонатила мільйон гривень на збір Ігоря Лаченкова. Також Ярослава пожертвувала мільйон гривень зоозахисникам.

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