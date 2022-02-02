"Хочу вписати його ім'я до свого резюме": непереможний американський чемпіон жадає битви з Ломаченком

Але спершу Шакур Стівенсон збирається перемогти Оскара Вальдеса в об'єднавчому бою.

Чемпіон WBO у першій легкій вазі Шакур Стівенсон висловив бажання провести поєдинок проти Василя Ломаченка.

Непереможний американець зазначив, що його дуель з українцем може відбутися в майбутньому, але лише після того, як він зустрінеться в об'єднавчому поєдинку з мексиканцем Оскаром Вальдесом.

"Все залежить від того, які далі будуть варіанти. Поки що ми не знаємо. Спочатку мені потрібно пройти Вальдеса, але я хотів би провести бій з Ломаченком. Мені хочеться вписати його ім'я до свого резюме. Я побив Джамела Херрінга, тепер спробую перемогти Вальдеса, а далі подивимося. Мені потрібно залишатись сфокусованим на Вальдесі", - сказав Стівенсон в інтерв'ю DAZN Boxing.

Додамо, що раніше Стівенсон заявляв, що Ломаченко не входить до списку його потенційних суперників.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі.

У ніч проти 12 грудня Василь одноголосним рішенням суддів переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Стівенсон наразі є чемпіоном світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі. Цей титул він зумів здобути, перемігши в жовтні співвітчизника - Джамела Херрінга.

Наразі в активі американця 17 перемог (9 - нокаутами) в 17 боях.

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