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"Хочу залишитися та виступати на Australian Open": звільнений з-під варти Джокович провів перше тренування

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"Хочу залишитися та виступати на Australian Open": звільнений з-під варти Джокович провів перше тренування

Associated Press

Сербський тенісист готується до прем'єрного Великого шолома нового сезону.

Перша ракетка світу Новак Джокович потренувався на кортах Мельбурна після того, як виграв суд у справі про анулювання австралійської візи.

34-річний сербський тенісист опублікував фото зі свого тренування в соцмережах та висловився на цю тему.

"Я дуже радий і вдячний, що суддя скасував анулювання моєї візи. Незважаючи на все, я хочу залишитися і виступати на Australian Open. Я зосереджений на цьому. Я прилетів сюди грати один із важливих турнірів на очах у приголомшливих уболівальників. А поки що можу тільки подякувати за те, що були поруч і надавали мені сил", - написав Ноле під знімком.

Джоковича було затримано після прибуття до Мельбурна на Australian Open через відсутність щеплення від коронавірусу, яке є обов'язковим для в'їзду до країни. Перед цим Новака погодилися пустили до Австралії без щеплення, оскільки він пообіцяв надати докази того, що його не можна вакцинувати. Це викликало хвилю обурення в Австралії.

  • Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня.
  • Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Відкритого чемпіонату Австралії.

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