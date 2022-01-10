"Хочу залишитися та виступати на Australian Open": звільнений з-під варти Джокович провів перше тренування

Сербський тенісист готується до прем'єрного Великого шолома нового сезону.

Перша ракетка світу Новак Джокович потренувався на кортах Мельбурна після того, як виграв суд у справі про анулювання австралійської візи.

34-річний сербський тенісист опублікував фото зі свого тренування в соцмережах та висловився на цю тему.

"Я дуже радий і вдячний, що суддя скасував анулювання моєї візи. Незважаючи на все, я хочу залишитися і виступати на Australian Open. Я зосереджений на цьому. Я прилетів сюди грати один із важливих турнірів на очах у приголомшливих уболівальників. А поки що можу тільки подякувати за те, що були поруч і надавали мені сил", - написав Ноле під знімком.

Джоковича було затримано після прибуття до Мельбурна на Australian Open через відсутність щеплення від коронавірусу, яке є обов'язковим для в'їзду до країни. Перед цим Новака погодилися пустили до Австралії без щеплення, оскільки він пообіцяв надати докази того, що його не можна вакцинувати. Це викликало хвилю обурення в Австралії.

Australian Open-2022 триватиме в Мельбурні від 17 до 30 січня.

Джокович - чинний та дев'ятиразовий переможець Відкритого чемпіонату Австралії.

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