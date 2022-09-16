"Хочуть бачити футбол та тішитися перемогам": більшість українців обирають безкоштовний перегляд матчів

Українці не втратили інтересу до спортивних подій. Такі трансляції регулярно в лідерах у телепереглядах. Разом із тим, як свідчать соціологічні дослідження, більше глядачів хочуть, щоби перегляд був безкоштовним і максимально доступним.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Знову футбол – і знову вражаючі цифри перегляду. Вже котрий тиждень поспіль саме спортивна подія стає найрейтинговішою подією у своєму часовому слоті на українському телебаченні. Цього разу лідерство у матчу чемпіонату України "Динамо" - "Львів". Спортивного коментатора Ігоря Циганика така увага до українського спорту не дивує. Каже, у непростий воєнний час українці усіляко намагаються відволіктися від стресів.

"Людям потрібно просто перемкнутися. А спорт надає позитивні емоції. Люди хочуть бачити футбол, люди хочуть бачити спорт, яскраві якісь моменти, тішитися перемогам", - зазначив він.

Ці слова підтверджують і соціологи. Майже 39% відсотків українців саме переглядом спортивних поєдинків знімають стрес. А найпопулярнішим спортом є саме футбол. Такі дані дослідження компанії "Градус", яке провели на замовлення телеканалу 1+1.

Показово, що більшість опитаних із величезним відривом обирали для перегляду саме безкоштовні варіанти. Таких майже 87%. Більшість дивиться ігри в ефірі телеканалів - 71%, а 16% респондентів обирали безкоштовні YouTube-трансляції.

"І цьому є багато пояснень, перш за все доволі скрутне фінансове становище. Через війну люди почали менше заробляти – доводять наші інші дослідження. І тому дуже пріскіпливо почали ставитися до фінансових витрат", - зазначила директорка компанії Gradus Research Євгенія Близнюк

Футбольний клуб "Динамо" був одним із 5 українських клубів, який закликав зробити трансляції безкоштовними та доступними в ефірі національних каналів. Шлях цей, кажуть, не був легким. Добиватися цього, зокрема, довелося і в судах. Утім результат довів – це було не дарма.

"Цифри є цифри і проти цього важко сперечатися! Цим саме була обумовлена наша боротьба, можна так сказати, кількох клубів, щоб ми мали безкоштовний доступ до трансляцій", - говорить генерального директора "Динамо" Сергій Мохник .

У Верховній раді кілька тижнів тому також зробили крок назустріч цьому. Зокрема, проголосували за зміни до закону про фізичну культуру і спорт. Нині документ чекає на підпис президента. Змінами закріплюється, що власниками прав на трансляцію домашніх поєдинків – є саме клуби. Тобто, вони можуть безкоштовно передавати їх трансляторам. А ті, відповідно – безкоштовно транслювати.

"317 голосів у сесійному залі підтвердили, що наш рух у вирішенні цього конфлікту є правильним", - сказав голова комітету ВР з питань фізичної кульури та спорту Андрій Кожем‘якін .

Нині рейтинги футбольних матчів мають такі ж рейтинги, як і 10 років тому. Тоді український чемпіонат був об-єктивно сильніший, мав чимало легіонерів. Нині у більшості клубів переважно грають українці. І тому, певен коментатор Ігор Циганик, потрібно максимально зберігати та підігрівати інтерес до нашого спорту, і футболу зокрема.

"Чим більше дітей приведуть у спортивні школи - тим більше майстрів ми будемо мати на футбольному полі. Для того, щоб привели дітей, потрібно, щоб дитина побачила цей футбол, батько захотів побачити цей футбол", - вважає Циганик.

Нагадаємо, що львівський "Рух" історично переміг у матчі першого раунду Шляху чемпіонів у Юнацькій лізі УЄФА над польським "Заглембе".

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