Хочуть допомогти потрапити на Олімпіаду-2024: МОК готує лазівку для спортсменів з Росії та Білорусі

Атлетам країн-агресорок можуть створити умови для того, щоб вони відібралися на Ігри в Парижі.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) розробляє спеціальну систему квот, яка відкриє шлях спортсменам з Росії та Білорусі ддя участі в Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Про це в інтерв'ю The Indian Express розповів виконувач обов'язків президента Олімпійської ради Азії (OCA) Рандхір Сінгх.

Така система дозволить спортсменам країн-агресорок кваліфікуватись на Олімпіаду через змагання в Азії. Раніше росіян і білорусів офіційно запросили взяти участь в Азійських іграх, а МОК підтримав цю ідею. Їм можуть дозволити виступати в нейтральному статусі: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

"Вони не втручатимуться в нашу медальну систему чи азійську квоту на Олімпійські ігри. МОК розробить політику олімпійських квот разом з ОСА та міжнародними федераціями. І будуть вручатись окремі медалі. Час для здобуття олімпійських квот спливає. Оскільки відсторонення триває, ми запросили російських і білоруських спортсменів для участі в наших змаганнях та Азійських іграх.

Ми розробляємо філософію, за якою вони зможуть брати участь у змаганнях, де ми можемо встановити кількісні показники. Не в єдиноборствах, наприклад, не у боротьбі. Якщо нашого бійця з Азії нокаутують в першому раунді, то ми програємо у кваліфікації. Але якщо буде система очок, як у легкій атлетиці, стрільбі… У цих видах спорту вони зможуть змагатися. Це все вирішується.

Ідея полягає в тому, щоб дати можливість спортсменам взяти участь і не пропустити Олімпійські ігри в Парижі. Спорт – не місце для політики. Спорт – для спортсменів, він за любов, дружбу і братерство. Спортивні люди – одна сім'я. Виходячи з цього, ми їх підтримуємо", – сказав Сінгх.

Нагадаємо, раніше МОК обговорив питання відсторонення росіян і білорусів від міжнародних змагань та повідомив про готовність розглянути можливість повернення спортсменів з країн-агресорок, але лише за дотримання ними суворих умов – повного нейтралітету і тільки тих, хто не підтримав війну в Україні.

Після цього міністр молоді і спорту, президент НОК України Вадим Гутцайт заявив, що наша країна може бойкотувати Олімпійські ігри-2024 в Парижі, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

НОК України 3 лютого розгляне питання можливого бойкоту Олімпійських ігор 2024 року.

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