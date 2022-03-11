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Хочуть допомогти Україні: фанати клубу Ярмоленка випустили кухоль у кольорах форми "синьо-жовтих" (фото)

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Хочуть допомогти Україні: фанати клубу Ярмоленка випустили кухоль у кольорах форми "синьо-жовтих" (фото)

Associated Press

Кошти від продажу підуть на допомогу постраждалим від російських окупантів.

Фанати лондонського "Вест Гема", за який грає українець Андрій Ярмоленко, презентували лімітовану версію чашок у жовто-синіх кольорах форми збірної України.

Про це повідомляє The Terrace.

Коштує такий кухоль - 9,99 фунта стерлінгів. Усі отримані від продажу гуртки кошти планують направити на допомогу українцям, які постраждали від війни з російськими окупантами.

Раніше АПЛ офіційно заборонила трансляцію матчів у Росії та пожертвувала гроші українському народу.

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