Хочуть допомогти Україні: фанати клубу Ярмоленка випустили кухоль у кольорах форми "синьо-жовтих" (фото)

Кошти від продажу підуть на допомогу постраждалим від російських окупантів.

Фанати лондонського "Вест Гема", за який грає українець Андрій Ярмоленко, презентували лімітовану версію чашок у жовто-синіх кольорах форми збірної України.

Про це повідомляє The Terrace.

Our official @WestHam special edition, Ukraine kit mug is now available at https://t.co/MDOCqWi3Rx.



With all profits by the club and ourselves donated to organisations supporting those most affected in Ukraine.



Retweets appreciated.



Thanks

TT pic.twitter.com/6KzoiOZkRB — The Terrace (@theterracelife) March 10, 2022

Коштує такий кухоль - 9,99 фунта стерлінгів. Усі отримані від продажу гуртки кошти планують направити на допомогу українцям, які постраждали від війни з російськими окупантами.

Раніше АПЛ офіційно заборонила трансляцію матчів у Росії та пожертвувала гроші українському народу.

Читайте також:

Відомий італійський клуб організував збір гуманітарної допомоги для України

"Можуть собі в дупу засунути": Зозуля розніс фанатів "Аталанти" за банер з Малиновським і росіянином

Пішов за російським кораблем: Тимощука офіційно викреслили з історії українського футболу