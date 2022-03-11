Хочуть допомогти Україні: фанати клубу Ярмоленка випустили кухоль у кольорах форми "синьо-жовтих" (фото)

Кошти від продажу підуть на допомогу постраждалим від російських окупантів.
Фанати лондонського "Вест Гема", за який грає українець Андрій Ярмоленко, презентували лімітовану версію чашок у жовто-синіх кольорах форми збірної України.
Про це повідомляє The Terrace.
Our official @WestHam special edition, Ukraine kit mug is now available at https://t.co/MDOCqWi3Rx.— The Terrace (@theterracelife) March 10, 2022
With all profits by the club and ourselves donated to organisations supporting those most affected in Ukraine.
Retweets appreciated.
Thanks
TT pic.twitter.com/6KzoiOZkRB
Коштує такий кухоль - 9,99 фунта стерлінгів. Усі отримані від продажу гуртки кошти планують направити на допомогу українцям, які постраждали від війни з російськими окупантами.
Раніше АПЛ офіційно заборонила трансляцію матчів у Росії та пожертвувала гроші українському народу.
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