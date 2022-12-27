Хочуть подовжити співпрацю: "Спеція" планує викупити контракт Коваленка

Хавбек грає на правах оренди з "Аталанти".
Італійська "Спеція" викупить контракт українського півзахисника Віктора Коваленка.
Про це повідомляє Tuttomercatoweb.
"Орлята" готові запропонувати нову угоду українцю до 2026 року.
Права на Коваленка належить "Аталанті" – контракт розрахований до літа 2025 року. Українець виступає за "Спецію" на правах оренди до кінця поточного сезону.
Нещодавно хавбек зіграв вперше за кілька місяців після травми стегна правої ноги.
- Цього сезону Коваленко зіграв у семи матчах за "Спецію", не відзначившись результативними діями.
- "Спеція" перебуває на 17 позиції в Серії А. У найближчому поєдинку "орлята" зустрінуться з "Аталантою" Руслана Малиновського. Матч відбудеться 4 січня.
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