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Хочуть подовжити співпрацю: "Спеція" планує викупити контракт Коваленка

Автор
Марія ПономаренкоМарія Пономаренко
Дата публікації
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193
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Хочуть подовжити співпрацю: "Спеція" планує викупити контракт Коваленка

instagram.com/vitykovalenko/

Хавбек грає на правах оренди з "Аталанти".

Італійська "Спеція" викупить контракт українського півзахисника Віктора Коваленка.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

"Орлята" готові запропонувати нову угоду українцю до 2026 року.

Права на Коваленка належить "Аталанті" – контракт розрахований до літа 2025 року. Українець виступає за "Спецію" на правах оренди до кінця поточного сезону.

Нещодавно хавбек зіграв вперше за кілька місяців після травми стегна правої ноги.

  • Цього сезону Коваленко зіграв у семи матчах за "Спецію", не відзначившись результативними діями.
  • "Спеція" перебуває на 17 позиції в Серії А. У найближчому поєдинку "орлята" зустрінуться з "Аталантою" Руслана Малиновського. Матч відбудеться 4 січня.

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Дата публікації
Перегляди
193
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