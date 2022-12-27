Хочуть подовжити співпрацю: "Спеція" планує викупити контракт Коваленка

Хавбек грає на правах оренди з "Аталанти".

Італійська "Спеція" викупить контракт українського півзахисника Віктора Коваленка.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

"Орлята" готові запропонувати нову угоду українцю до 2026 року.

Права на Коваленка належить "Аталанті" – контракт розрахований до літа 2025 року. Українець виступає за "Спецію" на правах оренди до кінця поточного сезону.

Нещодавно хавбек зіграв вперше за кілька місяців після травми стегна правої ноги.

Цього сезону Коваленко зіграв у семи матчах за "Спецію", не відзначившись результативними діями.

"Спеція" перебуває на 17 позиції в Серії А. У найближчому поєдинку "орлята" зустрінуться з "Аталантою" Руслана Малиновського. Матч відбудеться 4 січня.

Читайте також:

Може не повернутися з оренди: легіонером "Динамо" цікавляться в Ла Лізі

Плани на перспективу: "Реал" розглядає варіант підписання зірки "Баварії"

Рекордний трансфер: нідерландський талант продовжить кар'єру у АПЛ