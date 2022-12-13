"Хочуть, щоб він отримав ще один шанс": абсолютний чемпіон світу "наїхав" на промоутерів через дату бою з Ломаченком

Абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Гейні вважає, що промоутерська компанія Top Rank спеціально затягує з датою його бою з українцем Василем Ломаченком.

Про це він написав у Twitter.

"Ці люди хочуть спробувати перенести мій наступний бій із Ломаченком на травень, знаючи, що чим довше я залишаюся у вазі, тим важче її втримати! Давайте зробимо це у березні" – закликав він.

It’s not about the someone else… it’s about giving me a date to fight! You know they want they boy Loma to have another shot! https://t.co/NzbZfpkSOx — Devin Haney (@Realdevinhaney) December 13, 2022

"Справа не у тому, щоб провести бій з кимось ще. Справа в тім, щоби мені дали дату бою. А вони хочуть, щоб їхній боєць, Лома, мав ще один шанс", – заявив Гейні.

Ломаченко здобув перемогу над Ортісом у ніч проти 30 жовтня. Боксери пройшли повну дистанцію в 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перевагу українцю: 115-113, 116-112, 117-111.

На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу

Гейні відібрав у Камбососа чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі. У другому бою у Мельбурні всі судді віддали перемогу Гейні: 119-109, 118-110, 118-110.

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