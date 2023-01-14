Хочуть забрати з-під носа в "Арсенала": "Челсі" домовився з "Шахтарем" про трансфер Мудрика – ЗМІ

Лондонський "Челсі" домовився з донецьким "Шахтарем" про перехід українського вінгера Михайла Мудрика.

Про це повідомляє авторитетний журналіст-інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, "гірники" прийняли пропозицію "синіх" у розмірі 100 мільйонів євро за трансфер 22-річного українця.

Водночас журналіст зазначає, що "Челсі" ще потрібно вмовити Мудрика на перехід, адже сам футболіст завжди хотів перебратися до іншого лондонського клубу – "Арсенала". Пропозиція "канонірів" становить 95 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Своєю чергою, журналіст The Athletic Давід Орнштейн повідомляє, що Мудрик вже дав згоду на трансфер до "Челсі". Він стверджує, що Михайло підпише з "пенсіонерами" контракт терміном на понад сім років.

Вартість трансферу складе 70 мільйонів євро плюс 30 мільйонів євро передбачено бонусами. Повідомляється, що Мудрик вже вилітає до Лондона для проходження медичного обстеження.

Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.

Його контракт із "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Арсенал" зробив "Шахтарю" нову пропозицію щодо трансферу Мудрика. Лідер чемпіонату Англії готовий заплатити за талановитого українця близько 70 мільйонів євро плюс бонуси.

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