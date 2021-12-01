Хокеїст із українським корінням отримав укус від суперника в матчі НХЛ (відео)

Винного покарали "баном" на п'ять ігор.

Досить неприємний інцидент трапився з американським хокеїстом клубу НХЛ " Оттава Сенаторс " Брейді Ткачуком.

Про це повідомляє The Athletic.

Так, у поєдинку регулярної першості проти "Лос-Анджелес Кінгз" Ткачук влаштував бійку з гравцем суперника - Бренданом Лем'є. Унаслідок сутички, Лем'є вкусив за руку Ткачука, через що в нього залишився чималий слід.

Інцидент стався на 14 хвилині третього періоду, який відбувся 28 листопада. За підсумками бійки арбітри зустрічі покарали Лем'є матч-штрафом, а Ткачука - подвійним малим штрафом.

Tkachuk says Lemieux bit him in this scrum pic.twitter.com/RBGFfUxeNa — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) November 28, 2021

Департамент НХЛ з питань безпеки гравців не знайшов переконливих доказів того, що Лем'є кілька разів кусав Ткачука під час бійки і що рана, що кровоточить, на правій руці нападника "Оттави", яку він показує арбітрам, прямуючи на лаву штрафників, стала наслідком укусу. Однак на записі добре видно, як Лем'є, перебуваючи на льоду, з силою кусає ліву руку Ткачука, і цього цілком вистачить для винесення вердикту.

За умовами колективного трудового договору та, виходячи з розрахунку середньорічної зарплати, Лем'є втратить $38 750. Гроші будуть направлені до Фонду екстреної допомоги хокеїстам. Окрім того, Лем'є отримав покарання у вигляді п'яти поєдинків дискваліфікації.

Додамо, що Брейді Ткачук має українське коріння. В НХЛ також грає його брат - Метью Ткачук.